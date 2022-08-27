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صحيفة لا ستامبا: إيطاليا تعتزم تخصيص 8 مليارات دولار لخفص تكاليف الطاقة

روما - د ب أ
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 12:06 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 12:06 م
ذكرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، أن حكومة ماريو دراجي المنقضية ولايتها تخطط لتخصيص حوالي 8 مليارات يورو (8 مليارات دولار) لتمديد الإعفاءات الضريبية وغير ذلك من الإجراءات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، على الأقل حتى نهاية العام.

وأضافت الصحيفة، دون أن تذكر مصدر المعلومات أن رئيس الوزراء دراجي ووزارة المالية الإيطالية يعملان على تنفيذ الخطة قبل انتخابات 25 سبتمبر المقبل، من أجل الحفاظ على الإجراءات الحالية سارية بعد الموعد النهائي الأصلي في نهاية الشهر المقبل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ويمكن تمويل الخطة بإيرادات ضريبية أعلى من المتوقع، حيث استبعدت الحكومة الحصول على المزيد من القروض لتمويل البرنامج، الذي يشمل إعفاءات ضريبية للشركات ودعم الوقود وخفض الأسعار للأسر ذات الدخل المنخفض.

وتساعد إيطاليا الشركات والاسر منذ بدء أزمة الطاقة، الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بينما في الوقت نفسه تسعى لتنويع الواردات، بعيدا عن روسيا.

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