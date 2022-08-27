بوتين يأمر بصرف إعانات اجتماعية شهرية للاجئين الأوكرانيين في بلاده

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بصرف إعانات اجتماعية للاجئين الذين فروا إلى بلاده هروبا من الحرب في أوكرانيا.

وتنص الوثيقة التي نُشِرَتْ في موسكو اليوم السبت على حصول المتقاعد على إعانة شهرية بقيمة 10000 روبل (حوالي 166 يورو) وحصول المرأة على إعانة لمرة واحدة بقيمة 20 ألف روبل في حالة الولادة.

وأضافت الوثيقة أن هذه الإعانات تحق للاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم بسبب الحرب.

يذكر أن الحرب تسببت في نزوح الملايين من الأشخاص منهم عدد كبير في داخل أوكرانيا نفسها وكذلك في دول تابعة للاتحاد الأوروبي وفي روسيا أيضا.

وكانت السلطات الروسية قدرت عدد هؤلاء اللاجئين في أوائل الشهر الجاري بأكثر من 2ر3 مليون لاجئ، لكن هذا الرقم لا يمكن التحقق منه.

وتتهم الحكومة الأوكرانية روسيا بشكل متكرر باختطاف مواطنين وإبقائهم في "معسكرات تنقية"، كما شكا حقوقيون من إجبار أوكرانيين في مرات كثيرة على مغادرة بلادهم والتوجه نحو روسيا.

وهناك في روسيا العديد من المبادرات الخاصة لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، كما أن هناك الكثير من الأوكرانيين الذين وجدوا ملاذا من الحرب لدى أقارب لهم في روسيا.

كان بوتين أصدر أمرا قبل بضعة أيام بدفع أموال لأشخاص في مناطق محتلة في أوكرانيا؛ وتأتي هذه الخطوة بعد مضي ستة شهور على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وبموجب الأمر الذي أصدره بوتين سيحصل أولياء أمور الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما على علاوة لمرة واحدة بقيمة 10000 يورو في المناطق المحتلة في شرق أوكرانيا وهي دونيتسك ولوهانسك وخاركيف بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون في الجنوب.

وكثيرا ما تعرضت موسكو لانتقادات بدعوى أنها تحاول اجتذاب أوكرانيين إلى صفها عن طريق المال أو عن طريق منحهم جوازات سفر روسية.