إف بي آي: ترامب خلط وثائق سرية للغاية مع مجلات وأغراض أخرى

احتوى 14 من أصل 15 صندوقا تم استردادها من مقر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في فلوريدا في وقت مبكر من هذا العام، على وثائق سرية، وكثير منها سري للغاية، وكانت مختلطة بصحف ومجلات ومراسلات شخصية متنوعة.

جاء ذلك وفقا لإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، أظهرت أنه لم تخصص مساحة في عقار ترامب في مار-آ-لاغو لتخزين الوئائق السرية.

وأوضحت إفادة "أف بي آي" الأساس المنطقي لقيام المكتب بتفتيش العقار هذا الشهر.

وتقدم الإفادة المؤلفة من 32 صفحة - والتي تم تنقيحها بشدة لحماية سلامة الشهود والمسؤولين عن إنفاذ القانون و"نزاهة التحقيق الجاري" - الوصف الأكثر تفصيلا حتى الآن للسجلات الحكومية المخزنة في مار-آ-لاغو بعد فترة طويلة من مغادرة ترامب للبيت الأبيض.

وتكشف كذلك عن خطورة مخاوف الحكومة من أن الوثائق كانت هناك بشكل غير قانوني، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

وتوضح الإفادة أيضا كيف أن الاحتفاظ العشوائي بسجلات حكومية سرية للغاية، والفشل الواضح في حمايتها على الرغم من توسلات المسؤولين الأميركيين لأشهر، قد يعرض ترامب لخطر قانوني جديد تماما، في حين وضع الأساس لخوض انتخابات رئاسية محتملة أخرى في عام 2024.

وكتب أحد عملاء "أف بي آي" في الصفحة الأولى من الإفادة الخطية "تجري الحكومة تحقيقا جنائيا بشأن النقل غير اللائق للمعلومات السرية وتخزينها في أماكن غير مصرح بها، بالإضافة إلى الإخفاء غير القانوني أو حذف السجلات الحكومية".