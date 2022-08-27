الأمير سعود بن وليد آل سعود يزور مقر الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالقاهرة

زار الأمير سعود بن وليد آل سعود، مقر الاتحاد العام للمصريين في الخارج في القاهرة، لتهنئة مجلس الإدارة الجديد.



وأكد في كلمة ألقاها خلال الزيارة، على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي.



كما أكد أن الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية من أروع الجاليات وهي تعيش في أمن وأمان في رعاية أهلهم من المواطنين في المملكة، وأن الجالية المصرية تساهم في صناعة الاقتصادين السعودي والمصري أيضاً.



ومن جهته، قال إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن زيارة الأمير لتهنئة المجلس الجديد تنم على ما وصلت إليه العلاقة بين بلدينا ومدى ما وصلت إليه أيضاً المحبة والاحترام بين شعب المملكة والجالية المصرية هناك.



وأضاف علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن الأمير سعود يضع كل إمكاناته لخدمة أبناء الجالية المصرية في السعودية، وأنه سيعمل لخدمة توطيد العلاقات بين جموع أهل المملكة وإخوانهم من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية.