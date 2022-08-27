روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية

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تبادلت موسكو وكييف الاتهامات مجددا بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية، بجنوب شرق أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت شركة انرهواتوم المسؤولة عن تشغيل المحطة اليوم السبت، إن معايير الحماية من الإشعاع معرضة للخطر.

وقالت كييف إن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا تعرضت للقصف مرات عدة من جانب الجيش الروسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الموقع المترامي الأطراف تعرض للقصف ثلاث مرات بالمدفعية الأوكرانية.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، ايجور كوناشينكوف، أصابت أربع قذائف سقف المنشأة التي يتم فيها تخزين الوقود النووي من شركة وستنجهاوس الأمريكية.

ويتعذر التحقق من هذه الأنباء من مصدر مستقل.

وقال المتحدث أيضا إن مقذوفات أخرى سقطت بالقرب من منشآت التخزين التي يوجد بها قضبان الوقود ومخلفات إشعاعية. وأضاف أن الوضع الإشعاعي لا يزال في النطاق الطبيعي.

وبعدما جرى فصل محطة الطاقة النووية بشكل مؤقت عن شبكة الطاقة الأوكرانية أمس الأول الخميس، عقب إغلاق طارئ، ذكرت انرهواتوم أن وحدتين عادتا الآن إلى الشبكة وتولدان كهرباء.

وأضافت الشركة "يواصل طاقم محطة الطاقة النووية الأوكراني عملهم ويبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامة نووية وإشعاعية".

ودعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى الضغط على روسيا لإعادة السيطرة على محطة الطاقة النووية لأوكرانيا من أجل "سلامة العالم بأسره"، بحسب بيان الشركة.