استطلاع: غالبية الألمان يعتبرون الولايات المتحدة شريكا موثوقا لبلدهم

ذكر غالبية المواطنين في ألمانيا، في استطلاع للرأي، أن الولايات المتحدة ستظل شريكا موثوقا به لبلادهم رغم أزمات السياسة الخارجية والانقسام السياسي الداخلي.



وفي استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "إنترناتسيوناله بوليتيك" الألمانية، تبنى 58% من الألمان هذا الرأي، بينما ذكر 34% أنهم لا يعتبرون الولايات المتحدة شريكا جديرا بالثقة.



ولا يرى 49% من السكان في شرق ألمانيا الولايات المتحدة شريكا موثوقا به لألمانيا في المستقبل، ويرى العكس 39% فقط من الذين شملهم الاستطلاع في الشرق.



وفي المقابل، يرى 61% من سكان غرب ألمانيا أن مستقبل الشراكة الألمانية-الأمريكية إيجابي، بينما تبنى 31% فقط هناك وجهة نظر معاكسة.



وأشار الاستطلاع إلى أن هناك اتفاقا بين أنصار أقصى الأحزاب اليمينية واليسارية على أن الولايات المتحدة لن تكون حليفا موثوقا لألمانيا في المستقبل، حيث أيد وجهة النظر هذه 66% من أنصار حزب "اليسار" و60% من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا".



وفي المقابل، يتوقع 73% من أنصار حزب الخضر و71% من أنصار التحالف المسيحي أن تستمر الولايات المتحدة كشريك موثق به لألمانيا، وبلغت نسبة متبني هذا الرأي بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي 64% والحزب الديمقراطي الحر 60%.