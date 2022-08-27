تفاصيل مؤتمر شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية في محافظة بنى سويف



نظمت شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بمحافظة بنى سويف، يوم السبت، المؤتمر العلمي الأول لها بعنوان "لم الشمل"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمحافظة.

وذكر الدكتور أحمد عبدالله خلف رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالمحافظة، أن هدف المؤتمر لم شمل الصيادلة، وجمعهم بصفة دورية لتبادل الخبرات، وتدريب الطلاب، وإتاحة الفرصة لشركات الأدوية لعمل الدعاية.

وانعقد المؤتمر بحضور الدكتور محيي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر، الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بنى سويف، والدكتور ربيع السوداني نقيب صيادلة الفيوم، ومشاركة جمع من أهم الكوادر الصيدلانية على المستوى الأكاديمي في فعاليات المؤتمر، وممثلون عن شركات الأدوية المختلفة.

وأكد محي عبيد أهمية المؤتمر في رفع كفاءة الصيادلة، فضلاً على ضرورة وحدة الصف في أزمة الحراسة القضائية، مضيفًا: "أنا لا احبذ وجود هيئة قانونية ممثلة عن الدولة الدفاع عن حقوق الصيادلة، وضرورة عودة البيت لأهله"، موضحاً مدى تأثر الصيدلي الحكومي بتلك الأزمة، وتراجع هامش الربح من 25% إلى 18%، وإهمال عدد من المشروعات المختلفة.

والجدير بالذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قبلت دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين من الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة السابق، ومجلس نقابة الصيادلة، واتخاذ قرارات متضاربة، وفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك بعد عقد اجتماعًا مُغلقًا استمر لعدة ساعات، مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، والموظفين لإنهاء إجراءات تسليمه أمور النقابة.

وأضاف عبيد أنه يتواصل مع محافظ بنى سويف وإنفاق مبلغ 11 مليون جنيهاً لإنشاء نادى لنقابة الصيادلة بالمحافظة.

واستمرت فاعلية المؤتمر، وعرض أخر المستجدات العلمية التي تهم قطاع الصيدلة.

قضايا طبية وصيدلانية



وتحدث الدكتور أحمد أسامة الجندي أستاذ الميكروبيولوجي وأستاذ المناعة بجامعة بني سويف، عن دور البكتيريا في جسم الأنسان واصفًا "عبارة عن عضو خفي إضافي "، مؤكداً أن لها علاقة بالسمنة، وتأثيرها على المزاج العام للفرد، وإنتاج "السوريتين" في مخ الإنسان.

وأضاف أنه يوجد نوعان من البكتيريا في الجسد (البكتيريا الحميدة- والبكتيريا الضارة)، ويصبح الجسد عليلاً بازدياد البكتيريا الضارة، واستشعار البكتيريا عند تناول الفرد للطعام والشراب.

وذكر الجندي أن بكتيريا معينة قد تبطل فاعلية الدواء أو تزيد من فاعليته، واحتواء الجسد على أكثر من 1000 نوعاً من البكتيريا.

واستعرض الدكتور شريف مجدى استشاري القلب والقسطرة بجامعة بنى سويف لأسباب الموت المفاجئ لاسيما في سن الشباب مثل اعتلال عضلة القلب التضخمي، و شرايين القلب التاجية غير الطبيعي، و تاريخ العائلة من الأزمات القلبية المفاجئة، موصيًا بضرورة الابتعاد عن التدخين، وممارسة الرياضة، وضبط معدلات الضغط والسكر.

من جانبها، قالت الدكتورة امل كمال استاذة العقاقير الطبية بجامعة بنى سويف أن الأخطاءُ الدوائيّة هي: هي الأخطاء التي يرتكبها الأطباء وممارسو الرعاية الصحية والصيادلة والمرضى عندَ وصف أو إعطاء أو استعمال أو تخزين الأدوية؛ قد تؤدي الأخطاء الدوائيَّة إلى إصابة الأشخاص بالمرض.

وأرجعت أسباب ذلك إلى :-

حدوث خلط عند المريض يؤدي إلى استعمال الأدوية بشكلٍ خاطئ.



اختيار الأطباء للدواء غير المناسب للحالة.



قراءة الصيادلة للوصفة الطبيَّة بشكل غير صحيح.



قراءة مقدِّمي الرعاية للملصق الموجود على عبوة الدواء بشكل غير صحيح.



تخزين الصيدلاني أو الشخص للدواء بطريقة خاطئة.

استعمال الأشخاص لدواء منتهي الصلاحيَّة.