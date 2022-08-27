قتيلان في إطلاق نار على ملجأ للمشردين بولاية كنتاكي الأمريكية

قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في ولاية كنتاكي الأمريكية.

وقالت السلطات إن شخصين قتلا وأصيب اثنان في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في غرب كنتاكي وتم القبض على مشتبه به، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت إدارة شرطة هندرسون، في بيان، أن الضباط أُبلغوا بتقرير عن إطلاق نار نشط في مركز هاربور هاوس كريستيان.

وقع الحادث عندما كان حوالي 15 شخصا داخل المنشأة. تم التعرف على المشتبه به على أنه كينيث بي جيبس (37 عاما) وقد تم اتهامه بتهمتي قتل وتهمتي شروع في القتل، حسبما قال الملازم في شرطة هندرسون ستيوارت أونان اليوم الجمعة.

وأفاد شون ماكيني رئيس شرطة هندرسون خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، بأنه تم تحديد موقع جيبس بعد إطلاق النار بفضل معلومة من الجمهور وتم احتجازه دون وقوع حوادث قبل الساعة العاشرة مساءً بقليل.

وتم تحديد جيبس على أنه مطلق النار من قبل الشهود في الملجأ وكان مسلحا عندما تم العثور عليه.

وقال ماكيني إن المصابين ظلا في المستشفى يوم الجمعة لكن حالتهما مستقرة.

وسبق أن احتجز جيبس في سجن مقاطعة هندرسون، وقال أونان إن جيبس والضحايا كانوا من سكان الملجأ. ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء إطلاق النار ولم تحدد هوية الجرحى. وقالت الشرطة إن ستيفن واثين (67 عاما) وتشاد هولمز (44 عاما) قتلا.

تم وصف "هاربور هاوس"على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها ملجأ لمشردين مسيحيين و"ملاذ آمن للرجال المحتاجين".