هبط فريق إيسترن كومباني إلى دوري الدرجة الثانية بشكل رسمي بعدما تعرض للهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي اقيم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز.

وجاءت المباراة مشتعلة منذ بدايتها، بعدما سجل صابر الشيمي الهدف الأول لـ إيسترن كومباني في الدقيقة الثالثة في رغبة لدى الفريق الصاعد حديثا من الاستمرار في الدوري الممتاز.

وجاء الرد سريعا من البنك الأهلي ففي الدقيقة الخامسة سجل إسحاقو يعقوبو هدف التعادل من انفراد تام مر خلاله بالكرة من الحارس عمرو حسام.

وأشهر حكم اللقاء كارت أحمر أمام محمد هلال لاعب البنك الأهلي بعدما تدخل بعنف على مودي ناصر.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل إيسترن على ركلة جزاء بسبب لمس أمير مدحت الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وسجلها محمد صالح بإتقان في الدقيقة 52.

وكاد إيسترن أن يتشبث بالأمل في الدقيقة 70 لكن وقفت العاضرة حاجزا قويا وتصدت لرأسية أحمد امين أوفا، وبعدها سجل البنك هدف التعادل في الدقيقة 80 بعد ركنية سجل منها محمد دبش بالرأس، وأخيرا في الدقيقة 94 سجل موسى دياوارا الهدف الثالث، ليرسل إيسترن كومباني إلى الدرجة الثانية رسميا.

والتحق إيسترن كومباني بمصر المقاصة الهابط مبكرا بـ 15 نقطة في المركز الأخير، وتبقى البطاقة الأخيرة بين الجونة (33 نقطة) والمقاولون العرب وغزل المحلة (35 نقطة لكل منهما).

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 45 نقطة ليضمن المركز السابع على الأقل، بفارق 4 نقاط عن فاركو الثامن، ونقطة عن سموحة السادس.

أما إيسترن كومباني، فقد تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، بعد تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق 5 نقاط عن مناطق الأمان.