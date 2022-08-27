كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي للمطرب اللبناني الراحل جورج الراسي سبب وفاته؛ إذ تبين وجود كسور في القفص الصدري والرأس والعظام مطحونة في إحدى قدميه بحسب ما ذكرته جريدة النهار العربي عبر حسابها على تويتر.



ولقى المطرب اللبناني جورج الراسي مصرعه، فجر اليوم السبت، في حادث سير مروع على الطريق الدولي الفاصل بين الحدود اللبنانية السورية، وذلك في أثناء عودته من سوريا.



وذكرت وسائل الإعلام لبنانية، أن الراسي كان يستقل سيارته بصحبة صديقته ومديرة أعماله زينة المرعبي، وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف، وتهشمت كليا، ولفظا أنفاسهما الأخيرة جراء الحادث.