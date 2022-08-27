محافظ البنك المركزي الأسبق: سعر الدولار سيرتفع بشكل مؤكد في الفترة المقبلة

قال الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن سعر الدولار سيرتفع في الفترة المقبلة بشكل مؤكد، مؤكدًا في الوقت نفسه إلى أن سعره سينخفض مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع في العالم.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «الدولار مؤكد هيغلى في الفترة المقبلة، الدولار هيطلع شوية وبعد استقرار الأوضاع هينزل بعد تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين من الخارج والسياحة».

وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير أفضل ترويج للدولة المصرية، قائلًا إن التضخم تسبب في جزء من الخسائر المؤقتة ولكنها ليست أبدية، كما أن إمكانيات الاقتصاد المصري كبيرة.

وتابع محافظ البنك المركزي الأسبق: «ربما بعض الإمكانيات غير مستغل حتى الآن، لكن يجب أن نطرق باب الإمكانيات وفعل ما يمكن فعله في الزراعة والصناعة والتشييد والبناء والتجارة، ولابد من تنمية الدولة كهدف أساسي».