 فيديو.. ثعلب مسعور يهاجم سيدة أمريكية ويصر على عضها - بوابة الشروق
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فيديو.. ثعلب مسعور يهاجم سيدة أمريكية ويصر على عضها

وكالات
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 2:05 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 2:05 م

انتشر مقطع فيديو، يُظهر لحظة هجوم ثعلب مسعور على سيدة أمريكية، رغم أن المعروف عن الثعالب أنها تخشى الاقتراب من البشر.

وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر سيدة أمريكية تسير في حديقة منزلها قبل أن يباغتها ثعلب ويهاجمها بوحشية.

وأصر الثعلب على عض السيدة رغم محاولاتها المتكررة لإبعاده، حتى حضر رجل ممسكا بعصا طويلة فأبعده عن السيدة التي من الواضح أنها تأثرت بإصابات في أماكن مختلفة من جسدها.

وقعت الحادثة عندما كانت السيدة تتجول في الفناء الأمامي لمنزلها، فوجدت نفسها أمام ثعلب مسعور انقض على ساقيها فجأة وبدأ في عضها، وحاولت السيدة تخليص قدميها من أنياب الثعلب، لكنه كان يزداد شراسة، وبدأ في عضها مراراً وتكراراً في يديها ورجليها.


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