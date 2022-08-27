قطار «الشاي» الصيني في طريقه إلى موسكو

غادر أول قطار حاملا 50 حاوية محملة بالشاي مدينة ووهان الصينية متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو، في إطار المشروع الجديد "قطارات تصدير الشاي الخاصة إلى روسيا".



وأشارت الممثلية التجارية الروسية في الصين في بيان، نقلت مقتطفات منه اليوم السبت وكالة نوفوستي، إلى أنه المقرر أن تتوجه قطارات "الشاي" من ووهان إلى روسيا بشكل منتظم.



وأضاف البيان: "في 26 أغسطس، انطلق أول قطار مكون من 50 حاوية (حوالي 1000 طن) من ووهان إلى موسكو كجزء من المشروع الجديد- قطارات تصدير الشاي الخاصة إلى روسيا".



يذكر أن مجموعة من كبار المسؤولين المحليين الصينيين وكذلك ممثلي البزنس المحلي، حضروا الاحتفال بانطلاق أول قطار "شاي" نحو روسيا.



من جهته، أكد الممثل التجاري الروسي في الصين، أن "ووهان ساهمت بشكل كبير في ظهور تقاليد شرب الشاي في روسيا في منتصف القرن الثامن عشر، حيث كانت هذه المدينة مركز تجارة الشاي بين روسيا والصين".