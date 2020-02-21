وزارة الدفاع الروسية: إحباط محاولة الجيش الأوكراني اختراق الجبهة

أحبطت وحدات من القوات المحمولة جوا الروسية، محاولة من قبل الجيش الأوكراني لاختراق الجبهة في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روج.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة "نوفوستى" اليوم السبت: "حاولت فصائل من القوميين المتعصبين الأوكرانيين، اختراق الجبهة في اتجاه نيكولاييف- كريفوي روج، وساندتها في ذلك وحدات المشاة الآلية المسلحة بالعربات القتالية، لكن عناصر القوات المحمولة جوا الروسية تمكنوا من التصدي لها ومنعها من التقدم".

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية قامت باستخدام المدفعية والمدافع الرشاشة الثقيلة والمنظومات الصاروخية المضادة للدبابات وقاذفات القنابل، وكذلك الأسلحة النارية الفردية التقليدية، خلال التصدي للاقتحام الأوكراني.

وبشكل إجمالي أسفرت هذه المواجهة، عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات المسلحة الأوكرانية وتم تدمير أكثر من خمس قطع من المعدات العسكرية، بحسب نوفوستي.