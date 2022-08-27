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قوة دفاع البحرين تفتح باب التطوع للمدنيين.. بـ4 شروط

وكالات
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 3:43 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 3:43 م
فتحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية استمرارا للمرحلة الأولى، وذلك لأقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين).

وقالت وكالة أنباء البحرين إنه على الراغبين في التقدم للتطوع التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين، شريطة توافر الشروط الآتية:

1. أن يكون بحريني الجنسية.
2. ألا يقل عمره عن (18) عاماً، ولا يزيد على (55) عاما
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية.
4. أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية في القوة الاحتياطية.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إنه سيتم في المرحلة الأولى الاقتصار على فتح باب التطوع للمواطنين الذكور من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني العسكريين والمدنيين والمتقاعدين منهم.

وأضافت أن المرحلة الثانية ستشهد الإعلان عن فتح باب التطوع لباقي فئات المجتمع من ذكور وإناث، بعد استكمال المرحلة الأولى.

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