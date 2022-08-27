منتخب الطائرة يخسر من هولندا في افتتاح مشواره بالمونديال

افتتح منتخب مصر للكرة الطائرة اليوم السبت مشواره بكأس العالم المقامة بسلوفينا وبولندا وتنتهي في 11 سبتمبر المقبل بالخسارة من منتخب هولندا بنتيجة الأشواط 3-0.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-17 و 25-22 و25-16.

ومن المقرر أن تلعب مصر يوم الإثنين في الخامسة والنصف مساء مع منتخب إيران قبل أن تواجه الأرجنتين الأربعاء المقبل في الحادية عشر صباحا.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور التالي، بالإضافة لأربع منتخبات الأفضل في المجموعات. وحققت مصر أفضل مركز لها ببطولات العالم وهو الـ13 في نسخة عام 2006 باليابان حيث شاركت مصر في البطولة 10 مرات من قبل.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلا من

صانع ألعاب: حسام يوسف – أحمد فتحي.

مركز 4: محمد مصطفى لعبة – أحمد سعيد – أحمد ضياء – عبدالرحمن الحسيني.

مركز 3: محمد عادل سلامة – محمد المهدي – محمد مجدي الجون – عبدالرحمن سعودي.

ليبرو: محمد رضا – محمد رمضان.

مركز 2: رضا هيكل – أحمد قطب.

ويقود المنتخب حسن الحصري مديرا فنيا وفرج الوكيل مدرب عام ومحمد بخيت مدرب وهاني سمير محلل تقني وبلال وتوت مخطط أحمال وسامح ظلام اعداد وتأهيل وعلي زكي إداري.