أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم السبت، أنه اعتبارا من مطلع الشهر المقبل ستتمكن شركات النقل الأوكرانية من دخول مولدوفا بموجب قواعد مبسطة جديدة.

وذكرت الوزارة الأوكرانية ،في بيان بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "اعتبارا من 1 سبتمبر 2022، ستكون شركات النقل الأوكرانية قادرة على دخول مولدوفا بموجب القواعد المبسطة الجديدة ".

وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من إدخال نظام النقل بدون تأشيرة مع دول الاتحاد الأوروبي ظلت مولدوفا الدولة المجاورة الوحيدة التي لم تلغ تماما تصاريح شركات النقل الأوكرانية، مشيرة إلى أنه بالنظر لكميات البضائع الكبيرة التي يتم نقلها لمولدوفا فإن البروتوكول الثنائي الموقع بين البلدين من شأنه أن يزيل خطر تعطيل الصادرات الأوكرانية.

وبدوره، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن "تصاريح النقل البري الدولي التي تم إلغاؤها على أساس ثنائي وفتح السكك الحديدية بين البلدين منذ عدة أيام والتي كانت غير نشطة لأكثر من 20 عامًا هي أمثلة ممتازة للتعاون في قطاع النقل".

وأضاف أن " مهمتنا هي الاستفادة القصوى من الفرص الجديدة من أجل تعزيز اقتصادات بلداننا في مواجهة التهديدات الروسية".

ومن المقرر أن يظل نظام التصاريح ساري المفعول لخدمات الركاب غير المنتظمة خلال العام المقبل على أن يتم تبادل الطرفان 2200 تصريح.