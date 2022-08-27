باكستان:290 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للصحة في إسلام آباد، صباح اليوم السبت، أن باكستان سجلت حالتي وفاة أخريين بسبب فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وارتفعت بذلك حالات الوفاة بسبب الفيروس في البلاد إلى 30 ألفا و571 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.



كما سجلت البلاد 290 حالة إصابة جديدة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.



وارتفعت بذلك حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون و568 ألفا و183 حالة.



وأضاف المعهد أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء إجمالي 16 ألفا و570 اختبارا تشخيصيا للكشف عن الفيروس، جاءت نتائج 290 منها إيجابية. كما بلغت نسبة الإيجابية للفيروس في البلاد 75ر1%.