 باكستان:290 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
السبت 27 أغسطس 2022 10:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟

النتـائـج تصويت

باكستان:290 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

د ب أ
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 9:32 ص | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 9:32 ص
أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للصحة في إسلام آباد، صباح اليوم السبت، أن باكستان سجلت حالتي وفاة أخريين بسبب فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت بذلك حالات الوفاة بسبب الفيروس في البلاد إلى 30 ألفا و571 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

كما سجلت البلاد 290 حالة إصابة جديدة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

وارتفعت بذلك حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون و568 ألفا و183 حالة.

وأضاف المعهد أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء إجمالي 16 ألفا و570 اختبارا تشخيصيا للكشف عن الفيروس، جاءت نتائج 290 منها إيجابية. كما بلغت نسبة الإيجابية للفيروس في البلاد 75ر1%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك