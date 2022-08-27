منذ أن تنازل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن واجباتهما الملكية في مطلع عام 2020، والخلافات بينهما وبين العائلة المالكة مستمرة.

ووصل صراع ميجان وهاري مع العائلة المالكة إلى ذروته عندما اتهمتهم ميجان بالعنصرية، خلال اللقاء التليفزيوني الذي أجرته مع الإعلامية أوبرا وينفري في شهر مارس من العام الماضي، كما أعلنت عن أنها كادت أن تقدم على الانتحار بسبب التقاليد الملكية البالية.

ومنذ ذلك التاريخ وانقطعت جميع أواصر العائلة المالكة مع ميجان، وازدادت التكهنات يومًا بعد يوم بأن ميجان تعتزم الكشف عن المزيد من الأسرار حول العائلة المالكة، فانتشرت أخبار عن تحضيرها لفيلم وثائقي مع منصة نتفليكس، فيما انتشرت أخبار أخرى عن إعدادها لبودكاست مع منصة سبوتيفاي، إلى أن أطلقت ميجان بالفعل أول حلقة من البودكاست الأسبوع الماضي والذي يحمل عنوان النماذج الأصلية أو archetypes.

واستمعت «الشروق» إلى الحلقة الأولى من البودكاست، وبالرغم من أن ميجان أكدت على أن البودكاست سيكون لدعم النساء وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المرأة، إلا أنها لم تخيب ظن الجمهور في إقحام العائلة المالكة في جميع الموضوعات التي تناولتها خلال الحلقة.

ظهور خاص لهاري

استضافت ميجان في حلقة البودكاست الأولى، صديقتها المقربة لاعبة التنس سيرينا ويليامز، وبعد تحيتها مباشرًة، رحبت ميجان فجأة بزوجها الأمير هاري، فكما هو المتوقع من الجميع، كان من المنتظر أن يطل هاري عبر البودكاست لزيادة المتابعات، وهو ما حدث بالفعل.

لم يطل بقاء هاري، فهو ظهر فقط لتحية سيرينا ضيفة زوجته ثم مضى، فربما أحبت ميجان أن تشجع الجمهور على متابعة البودكاست، فكان هذا الظهور لهاري بمثابة وعد لظهوره خلال الحلقات المقبلة بشكل أكبر.

وبالرغم من أن ضيفة الحلقة هي سيرينا ويليامز فإن ميجان استطاعت أن تسرق الأضواء منها بسهولة، فهي ركزت على التحدث عن حياتها، والإشارة من بعيد إلى انتقادات العائلة المالكة، وهذا ظهر حتى في أول دقائق من الحلقة، عندما تحدث ميجان عن نفسها في أول 15 دقيقة من البودكاست، لتذكر بطولتها وهي طفلة عندما استطاعت تغيير إعلان صابون.

إعلان الصابون كان شعاره هو محاربة النساء لغسيل الأطباق بمنتجهم من الصابون، مما أغضب ميجان التي رأت أن غسل الأطباق ليس حكرًا على السيدات، وأنها لا تريد أن يكون هذا هو مستقبلها.

وأرسلت ميجان خطابات للسيدة هيلاري كلينتون، وكتبت أن الإعلان يجب أن يتغير، لأن السيدات ليس مكانهن المطبخ وبعد شهر واحد تغير الإعلان، ليصبح مقدمته أن الناس ستحارب غسيل الأطباق بمنتجهم من الصابون، وأكدت ميجان وقتها أنها كما استطاعت تغيير أوضاع المجتمع وهي طفلة، ستستطيع تغييرها وهي كبيرة، في إشارة إلى تغييرها للقواعد الملكية.

انتقاد مباشر للعائلة المالكة

أصبحت ميجان خلال الحلقة أكثر وضوحًا في انتقادها للعائلة المالكة، فعندما سألت سيرينا ويليامز عن المتاعب التي تواجهها كأم ناجحة، روت قصة تعرض غرفة ابنها آرتشي للحريق خلال جولتها بمدينة النيانجا في جنوب أفريقيا عام 2019 مع زوجها الأمير هاري، موضحة أنها أعطت خطبة مع زوجها لسكان الناينجا فور وصولهما للبلد، وأن ابنها ظل مع مربيته بالفندق.

وقالت إن الحرس أبلغها بتعرض غرفة ابنها للحريق بعد انتهاءها وزوجها من كلمتهما، مشيرة إلى أنه كان يبلغ من العمر وقتها 4 أشهر ونصف، وأن من أنقذته هي مربيته التي ذهبت لتناول الطعام قبل وضعه في غرفته لينام، مشيرة إلى أن المربية من زيمبابوي، ولذلك اعتادت على ربط آرتشي بخصرها كعادتهم في زيمبابوي، وتتحرك به في كل مكان، فعندما أخذته معها لكي تتناول الطعام، أنقذته من الحريق الذي نشب في غرفته.

واستنكرت ميجان خلال البودكاست طلب العائلة المالكة لاستكمال واجباتها الملكية، مشيرة إلى أنهم لم يراعوا مشاعرها كأم كاد أن يتعرض ابنها لحادث حريق، موضحة أنهم أجبروها على ترك ابنها الصغير مع المربية مرة أخرى، ولم تستطع أن تحصل على أي وقت للمكوث معه.

وأكدت أن هذه التفاصيل التي حدثت وراء الكواليس ولا يعرفها أحد، هي ما كان يؤثر في نفسيتها، في إشارة إلى أن العائلة المالكة لا تتفهم مشاعر الأمومة، أو حاجة الأشخاص لمتابعة حياتهم الشخصية ورعاية أبنائهم.

تلميح بقرار ترك العائلة المالكة

في نهاية الحلقة، سألت ميجان ضيفتها سيرينا عن قرارها باعتزال التنس وصعوبته، ثم سرقت الأضواء كما اعتادت منذ بداية الحديث بتلميح تركها وزوجها للعائلة المالكة والتنازل عن واجباتهما الملكية، قائلة إنها هي وزوجها هاري قاما بتجربة هذا الشعور الصعب، ويعلمان صعوبة اتخاذ قرار ترك شيء ما مع أنه هو القرار الصحيح.

وأشارت إلى أن التفكير في اتخاذ القرارات يكون أسهل من اتخاذها، فالقرارات الصحيحة دائما صعبة، موضحة أنه بالرغم من صعوبة هذه القرارات إلا أنها صحيحة وتعود بالنفع على أصحابها.

يذكر أنه من المقرر أن تستضيف ميجان في كل حلقة من حلقات بودكاست النماذج الأصلية الذي حصلت مقابل تقديمه على 25 مليون دولار، نموذج لسيدة قوية وناجحة، لتتحدث عن المفاهيم الخاطئة عن السيدات في المجتمع، وتروي قصتها الشخصية مع التحديات التي واجهتها حتى وصلت للقمة، وضيفة الحلقة القادمة هي مغنية البوب الأمريكية، ماريا كاري، فهل ستتحدث ميجان عن العائلة المالكة وتسرق الأضواء من الديفا ماريا؟ هذا ما سنعرفه بعد عرض الحلقة.