قالت المتحدثة باسم حكومة بلوشستان فرح عظيم شاه، الجمعة، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت بشدة على نظام الاتصالات ودمرت العديد من الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية في الإقليم مما تسبب في صعوبات كبيرة للوصول إلى جميع المناطق المتضررة، حسبما أفادت وكالة انباء أسوشيتد برس الباكستانية.

ونقلت الوكالة عن المسؤولة قولها إن ما لا يقل عن 250 شخصا بينهم أطفال ونساء لقوا حتفهم في حوادث الأمطار في بلوشستان وأصيب الآلاف.

وأوضحت عظيم أن الفيضانات أدت إلى فصل بلوشستان عن بقية البلاد حيث تضررت جميع شبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط بلوشستان في معظم أنحاء الإقليم.

وقالت عظيم لإحدى القنوات الإخبارية، إن الطريق المغلق تسبب في مشاكل هائلة ليس فقط للمسافرين ولكن أيضا للسكان المحليين.

وأضافت أن حكومة الإقليم أصدرت توجيها لتحديد الخسائر والأضرار وإنقاذ السكان، موضحة أن الحكومة خصصت أيضا الأموال من أجل مساعدتهم على الفور حتى لا يعانوا من صعوبات.