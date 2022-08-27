روسيا تتهم القوات الأوكرانية بقصف مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، السبت، القوات الأوكرانية، بقصف مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية ثلاث مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من تقرير ساحة المعركة، ولم يكن هناك رد فوري من كييف على هذا الادعاء.



وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهام بالمسؤولية عن قصف بالقرب من المحطة أدى يوم الخميس إلى اندلاع حرائق في أفران بمحطة قريبة تعمل بالفحم، الأمر الذي أدى لفصل المحطة عن شبكة الكهرباء.



في السياق، حذرت الشركة الأوكرانية العامة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، من مخاطر "انتشار مواد مشعة".



وأفادت "إينرغوأتوم" بأن القوات الروسية قصفت مراراً خلال يوم أمس، الموقع وثمة مخاطر تسرب هيدروجين وانتشار مواد مشعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى مخاطر كبيرة باندلاع حريق.