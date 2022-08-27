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تمكنت مباحث السياحة والآثار بأسوان بالتعاون مع شرطة السياحة والمباحث بكوم امبو ، من ضبط عاطل بحوزتة لوحتين تعود لعصر الملك سبك.

ووردت معلومات سرية لمباحث السياحة والآثار برئاسة العميد حسن عبد الموجود، تفيد بقيام عاطل بعرض لوحات أثرية للبيع.

بعد استئذان النيابة، تم إعداد قوة من مباحث السياحة والآثار والمباحث والتي تمكنت من ضبط العاطل وبحوزته اللوحتين أثناء عرضهما للبيع.

وبالفحص والتحري، تبين أن العاطل قام بالتنقيب في أحد المناطق الجبلية بقرية سلوا قبلي، وبالانتقال لمكان التنقيب عثرت القوة على حفرتين أحدهما بها شواهد أثرية عُثر بداخلها على أواني فخرية أثرية أصلية.

وبعرض اللوحتين على لجنة من وزارة الآثار، تبين أن اللوحتين مقلدتين بحرفية.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبعرضه على النيابة، قررت حبسة 4 أيام.