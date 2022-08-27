 مدرب سموحة: جلسة منتظرة مع رئيس الزمالك للإبقاء على مروان حمدي - بوابة الشروق
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مدرب سموحة: جلسة منتظرة مع رئيس الزمالك للإبقاء على مروان حمدي

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 4:05 ص | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 4:05 ص

أكد أحمد صالح المدرب العام لنادي سموحة، رغبة ناديه في بقاء مروان حمدي المعار من الزمالك بصفوف الفريق السكندري في الموسم الجديد.

قال أحمد صالح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «مباريات الدوري هذا الموسم كلها صعبة، والأداء بدأ يتحسن بشكل تدريجي ونجحنا في الظهور بشكل جيد أمام مصر المقاصة».

وعن مروان حمدي قال: «الزمالك من حقه عودة مروان حمدي، وهناك محاولات لإبقاء مروان من الممكن أن يعقد عبدالحميد بسيوني جلسة مع مرتضى منصور للإبقاء على مروان حمدي في سموحة فهو لاعب مهم».

وحول عبدالكبير الوادي قال: «عقده ما زال ساريا مع سموحة، أي أن رحيله إذا تم سيكون عن طريق نادي سموحة».


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