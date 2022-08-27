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مقتل سابع متطوع أمريكي في أوكرانيا

وكالات
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 4:17 ص | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 4:17 ص

كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، مقتل متطوع أمريكي في أوكرانيا، مضيفاً أن المسؤولين على اتصال بأسرته ويقدمون المساعدة القنصلية.

وصرح المتحدث، بحسب وكالة "رويترز": "نكرر مرة أخرى أنه على الأمريكيين تجنب السفر إلى أوكرانيا بسبب النزاع المسلح الدائر، واستهداف مسؤولي الأمن الحكوميين الروس لأمريكيين في أوكرانيا، وأنه على الأمريكيين في أوكرانيا المغادرة على الفو،ر إذا تسنى ذلك بأمان باستخدام أي خيارات نقل تجارية أو غيرها من خيارات النقل البري المتاحة".

وبإعلان الجمعة، يبلغ عدد الأمريكيين الذين قُتلوا في أوكرانيا في القتال ضد روسيا، منذ بداية الغزو، 7 على الأقل.

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