أعلنت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في باكستان أن إجمالي المتأثرين من الفيضانات المتتابعة الناتجة عن الأمطار الكثيفة في إقليم السند بلغ 4.9 مليون شخص، بالإضافة إلى 648 ألفا و621 منزلا.

وأشارت الهيئة - في تقرير لتقييم الأوضاع في الفترة بين 20 يونيو الماضي و25 أغسطس الجاري، نشرته صحيفة (دون) الباكستانية - إلى أن الفيضانات في إقليم السند أسفرت عن نزوح مليون و670 ألف شخص في المناطق العليا والسفلي بالإقليم، فيما بلغت حالات الوفاة 339 حالة، بينما أصيب 974 شخصا في الإقليم نفسه.

وأوضحت أن الفيضانات أدت إلى نفوق أكثر من 98 ألف ماشية، كما دمرت بالكامل 191 ألف منزل، وجزئيا 395 ألف منزل، بالإضافية إلى أن هناك 2.72 مليون فدان من المحاصيل أصبحت تالفة.