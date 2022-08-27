جدو يكشف سر انتفاضة المقاولون مع شوقي غريب

علق محمد ناجي «جدو» المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق المقاولون، على فوز فريقه على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال جدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «مواجهة الاتحاد كانت صعبة، والفوز كان هاما، ويضعنا في موضع جيد بجدول ترتيب الدوري، وصراع الهبوط في الدوري قويا للغاية والفوز على الاتحاد يقربنا خطوة نحو البقاء لكننا لم نضمن البقاء حتى الآن علينا الفوز في الجولة المقبلة».

وأضاف: «عملنا على تأهيل اللاعبين نفسيا منذ قدومنا مع شوقي غريب، ومعظم لاعبي المقاولون كانوا مستسلمين للوضع السيئ للفريق والهزائم والبعض استسلم للهبوط»

وعن مصير جهاز شوقي غريب الفني مع المقاولون قال: «كل تفكيرنا أن يضمن المقاولون البقاء في الدوري الممتاز، ولو نجحنا في ضمان البقاء بالطبع سيكون هناك تفكيرا في البقاء بعد التشاور مع مجلس الإدارة».