انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 37 ألفا و853



أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا انخفض إلى 37 ألفا و853 سريرا يوم 26 أغسطس، مقارنة بـ38 ألفا و481 سريرا في اليوم السابق له.



واستقر معدل نقل المرضي إلى المستشفيات دون تغيير عند 3ر5%.



ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.



وسجلت ولاية نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 9ر8% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 7ر8%.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 3551 سريرا، تلتها فلوريدا بـ3347 سريرا.