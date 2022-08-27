برشلونة ينهي أزمة تسجيل صفقته الجديدة

نجح نادي برشلونة الإسباني، في إنهاء أزمة تسجيل لاعبه الفرنسي جول كوندي، قبل مباراته المقبلة أمام بلد الوليد.

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره بلد الوليد غدًا في السابعة والنصف مساءًا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

تعاقد برشلونة مع كوندي لاعب إشبيلية، لمدة 5 مواسم قادمة، وتم تحديد شرط الإنهاء بمبلغ مليار يورو، لكن النادي كان يواجه أزمة في تسجيله. لم يكن برشلونة قادرًا على تسجيل كوندي بسبب لوائح رابطة الدوري الإسباني والخاصة بقواعد اللعب النظيف.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، تمكن البارسا من تسجيل كوندي بالفعل، على الرغم من عدم مغادرة ممفيس ولا أوباميانغ في الوقت الحالي ، إلا أن رحيل أومتيتي ، وحقيقة أن بابلو توري يعتبر لاعبًا فرعيًا وبعض المتغيرات التي تمكن النادي من إعادة التفاوض بشأنها ، سمح بتسجيل المدافع الفرنسي.

أوضح التقرير أن برشلونة كان يضع اللمسات الأخيرة على إرسال الوثائق الخاصة بتسجيل كوندي إلى رابطة الدوري، وكان ينتظر الموافقة النهائية منذ ظهر يوم أمس الجمعة.

من جانبه يرغب تشافي مدرب البارسا في الاعتماد على كوندي خلال مباراة بلد الوليد، لدقائق محددة من أجل تجهيز للمنافسات المقبلة خلال الموسم الحالي.