علق الإعلامي أحمد موسى، على الشائعات المتداولة حول ضرورة تسديد مصر 30 مليار دولار نهاية العام الجاري، قائلًا: «البعض طلع يعملوا فزع بالقول إن الدولة عليها 30 مليار دولار لابد من تسديدهم بنهاية هذا العام».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «لم يخرج أحدًا لسؤال مسؤول هل علينا 30 مليار دولار ولابد من سدادها حتى نهاية العام، والحقيقة الآتية أن البعض يطلع لا عنده معلومة أو رقم صحيح أو اتصال مع أحد أو أي شيء إطلاقًا».

وتابع: «الرقم الذي قيل غير موجود أساسًا، الموجود من هنا حتى نهاية العام والرقم المطلوب تسديده من الديون الخارجية 5.5 مليار دولار، وليس 30 أو 20 أو 15 مليونًا».

وتساءل: «من أين أتى رقم 30 مليار دولار؟ إزاي خرج ويسرح في الإعلام المعادي وغير المعادي ومواقع التواصل؟ هو رقم لا أساس له من الصحة، مصر تسدد ديون خارجية من أول عام 2022 وحتى نهايتها 16 مليار دولار، تم سداد 11 منها حتى يونيو الماضي».

واستطرد: «متجريش ورا ناس تخدعك أو تخليك قلقان أو تعمل لك فزع، اللي باقي 5.5 مليار دولار ولا دولار زيادة، لا أعلم الرقم الخاص بعام 2023، لكنه سيضم 16 مليار دولار إضافة إلى سندات دولية يتم عرضها».