دراسة: دواء للسكري من أسترازينيكا مفيد لمجموعة أوسع من المرضى

أظهرت دراسة أن أحد الأدوية الأكثر مبيعا من شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا"، وهو دواء "فاركسيجا" لعلاج لمرض السكري، مفيد لمجموعة أوسع من المرضى مما كان يشار إليه سابقا؛ ما يعزز إمكانات هذا المنتج، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتمت الموافقة على فاركسيجا حتى الآن للمرضى الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الكلى لمنع قصور القلب، وكذلك بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من القصور؛ بسبب انخفاض مستويات الدم التي يتم ضخها في كل مرة ينقبض فيها القلب.

وتظهر أحدث النتائج أن الدواء يمكن أن يعمل أيضا على المرضى الذين يعانون من قصور القلب الذين لديهم مستويات أعلى من الدم الذي يتم ضخه مع كل نبضة.

وكشفت شركة الأدوية البريطانية العملاقة، بالفعل عن نتائج عالية المستوى في مايو الماضي تظهر أن هذه الدراسة عن فاركسيجا قد حققت نقطة النهاية الأساسية.

وقدمت التفاصيل الكاملة للدراسة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في برشلونة بإسبانيا اليوم السبت.

وقالت أسترازينيكا إنها تقدم طلبات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام الموسع.