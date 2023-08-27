مدرب إنتر ميامي: لن أستغل ميسي لإرضاء الجماهير

أعرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، عن سعادته بالفوز على نيويورك رد بولز (2-0) في الدوري الأمريكي.

وشارك ميسي بديلا في الشوط الثاني من المباراة، وسجل هدفا قبل النهاية.

وقال مارتينو، في تصريح صحفي: "أتفهم رغبة الجمهور في رؤيته يلعب. سيحدث هذا في كل مكان، لكن لا يمكننا الانفصال عن الخطة لأن هذا سيعني أن نرهق ميسي بدنيا".

وأضاف: "لسنا هنا لاستغلال اللاعب وإنما كي يقدم مستواه في أوجه.. ليس عليّ أن أعتذر للناس، لكنني أتفهم مطالبهم نوعا ما، لكن لا يمكننا أن نسترشد فقط برغبات المشجعين".

وهذه أول مباراة يلعبها ميسي في الدوري الأمريكي وسجل حتى الآن 11 هدفا في 9 مباريات مع إنتر ميامي بمختلف المسابقات.

وكان إنتر ميامي يمر بمرحلة سيئة قبل مجيء ليونيل ميسي إذ لم يكن قد ذاق طعم الفوز منذ 11 مباراة في الدوري.

وأشار المدرب إلى أنه سيتحتم على فريقه "اعتياد" اللعب أيضا من دون قائده، لا فقط بسبب مسألة التناوب، وإنما أيضًا حين يسافر للعب مع المنتخب.