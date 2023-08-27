رئيس وزراء باكستان يعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة الاحتجاجات على ارتفاع فواتير الكهرباء

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دعا رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار، لعقد اجتماع طارئ في مقر رئيس الوزراء اليوم الأحد؛ لمناقشة قضية ارتفاع فواتير الكهرباء.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن كاكار قال في منشور عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، إن الاجتماع سوف يتضمن إحاطات من وزارة الطاقة وشركات التوزيع.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المشاورات ستهدف لتخفيف أقصى قدر من العبء عن المستهلكين فيما يتعلق بفواتير الكهرباء.

وكانت فواتير الكهرباء المرتفعة، قد أثارت احتجاجات واسعة النطاق في عدة مدن من بينها كراتشي وروالبندي وبيشاور.

ونظمت الجماعة الإسلامية في كراتشي، مظاهرات للاحتجاج على ارتفاع فواتير الكهرباء.

ووصف المتظاهرون في بيشاور زيادة فواتير الكهرباء بالأمر غير المحتمل، وطالبوا الحكومة بتخفيف العبء عنهم.