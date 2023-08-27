تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن خطابات الأهلي بشأن بطولة السوبر المصري.

وقال عامر حسين في تصريحات اذاعية عبر الشباب والرياضة "عندما طُلب مني تحديد موعد للسوبر الجديد اخطرتهم انني لا يمكنني الرد لأسباب عديدة ".

وتابع: "هناك تعاقد تم مع مجلس أبو ظبي ومن شروطه أن يكون هناك سوبر واحد فقط وليس إثنين وبالتالي سيكون السوبر فقط هو المقام بمشاركة اربع اندية".

وواصل: "من المفترض أن يتم اخطار الأندية بالغاء السوبر القديم، وشروط السوبر الجديد والخطاب جاهز ولكن لم يتم إرساله بسبب عدم امتلاك الأجندة كاملة".

وأضاف: "يجب أن احصل على الأجندة كاملة من الكاف ثم يتم تحديد الأمور النهائية لكأس مصر ثم بناء عليه احدد موعد السوبر وآخر به مجلس أبو ظبي".

واختتم عامر حسين تصريحاته "هل الرابع هو الزمالك؟ لا أري الدخول في هذه الجزئية والمقصود منها، لكن ان شاء الله الخطاب ستكون فيه كل الأمور واضحة ونكمل الكأس وبعدها سنرى".