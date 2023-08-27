رومانيا تضاعف كمية الحبوب الأوكرانية المارة عبر أراضيها وموانئها للتصدير

أعلن رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشيولاكو، أن بلاده ستضاعف كمية الحبوب الأوكرانية المارة عبر بلاده خلال شهرين.

وقال تشيولاكو، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، اليوم الأحد: «في عام 2023، سيكون لدى أوكرانيا نحو 40 مليون طن من الحبوب جاهزة للتصدير، ولتسهيل الأمر رفعنا السعة الاستيعابية لميناء كونستانتسا والطرق المؤدية إلى الميناء».

وأضاف رئيس الوزراء الروماني، أن رفع كفاءة ميناء كونستانتسا على البحر الأسود والطرق الأخرى، سيضاعف صادرات الحبوب الأوكرانية، لتصل إلى 4 ملايين طن شهريًا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل السماح بالمرور الليلي للسفن، اعتبارا من أكتوبر المقبل، وزيادة حركة السفن إلى 14 سفينة على الأقل يوميا، وفتح المزيد من المعابر الحدودية البرية، وتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية في المحطات المتاخمة لأوكرانيا، لتسريع شحن البضائع.

ولفت إلى أن مضاعفة حجم الشحنات العابرة من الحبوب الأوكرانية، يعني أيضًا أن أوكرانيا لن تضطر إلى استخدام مخازن الحبوب في كثير من الأحيان.