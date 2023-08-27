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مودي يدعو لتبني نهج متكامل لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
نيودلهي (د ب أ)
نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 1:45 م | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 1:45 م

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لتبني نهج متكامل وأطر مشتركة لمواجهة التحديات الناجمة عن العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مودي قال اليوم الأحد وهو يتحدث في تجمع "بي 20" الذي يعد جزءا من مجموعة العشرين، ويمثل المصالح الاقتصادية" يجب أن يكون هناك إطار عالمي لمواجهة تحديات العملة الرقمية، حيث يتعين أن يكون لحاملي الأسهم رأي في هذا الأمر. كما يجب تبنى نهج مماثل لمواجهة الذكاء الاصطناعي".

وقال"العالم متحمس بشأن الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك مخاوف أخلاقية".

وأضاف أنه إذا لم تتحد الكيانات الاقتصادية العالمية والحكومات لدعم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي،" يمكن أن يصبح حجم وعمق الاضطرابات خطيرا".


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