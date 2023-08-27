ينطلق غدا عرض فيلم "شيابني هني" إخراج زياد الحسيني، في مركز جابر الثقافي بالكويت، بحضور صناع الفيلم.

الفيلم إنتاج مشترك بين السعودية والكويت كتب له السيناريو وأخرجه المخرج الكويتي زياد الحسيني، ويروي قصة صديقين من الطفولة يعثران فجأة على مخبأ للبنادق المسروقة، يستشرفا فيه فرصةً لثراءٍ سريع جنبًا إلى تجارتهم بالكحول، مما يشركهم في رحلة برّية غامرة ضمن عالم غامض أبطاله التجّار والإرهابيين، جنبًا إلى المرتزقة وأفراد العصابات والأسلحة، ضمن إطار يستلهم تاريخ الكويت المعاصر الذي تنصهر فيه الشعوب والثقافات المتباينة، وعبر قصة سالم الذي يمثل المواطن الكويتي الوفي، والباحث عن الإثارة بين ركام الرتابة والملل والساعي وراء بلوغ أقصى إمكانيّاته.

وتم تصويره، بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك والعمليات الفنية التي تمت بين الكويت وأميركا وفرنسا، ويشارك في بطولته النجم الأمريكي رون بيرلمان بالإضافة إلى عدد من الفنانين، أبرزهم حمد العماني، وفيصل العميري، وروان المهدي، وبودي نادري، وخالد ميامي، وجاسم النبهان.