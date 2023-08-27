التعاون الإسلامي تدعو إلى مضاعفة جهود إعادة لاجئي الروهينجا

يصادف يوم 25 أغسطس 2023، الذكرى السنوية السادسة للإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا، وتهجيرهم الجماعي القسري والمجتمعات الأخرى من ولاية راخين في ميانمار، وبداية تدفق أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين إلى بنجلاديش.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، وقوفها إلى جانب الضحايا والناجين من هذه المأساة الإنسانية، مجددة التزامها بالسعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار، وخاصة في محكمة العدل الدولية.

وأعربت المنظمة عن امتنانها لحكومة وشعب بنجلاديش، لتوفير المأوى والإغاثة الإنسانية لهؤلاء الناس، مُقدرة الدعم الذي تقدمه العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لهؤلاء اللاجئين.

وجددت تأكيدها العزم الراسخ على دعم مسلمي الروهينجا، داعية المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بالجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهينجا إلى وطنهم في ميانمار.

ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لتوفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لشعب الروهينجا النازحين في مخيمات اللاجئين، في ضوء الانخفاض الكبير في التمويل الذي أدى إلى خفض المساعدات الغذائية.