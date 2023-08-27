تصدر اسم الممثلة جيهان الشماشرجي، تريند إكس "تويتر سابقًا"، حيث انتشرت كثير من المشاركات والتعليقات على منصة إكس "تويتر سابقًا"، مصحوبة بمشاهد وصور من مسلسل "سفاح الجيزة"، حيث شاركت بشخصية نجلاء في الحلقتين الأولى والثانية من العمل.

وظهرت "الشماشرجي"، في شخصية زوجة رجل مسن "صلاح عبدالله"، وتعمل لديه في المصنع لكنها على علاقة بأحمد فهمي "القاتل"، وتحاول النصب على زوجها للاستيلاء على المصنع والتخلص منه، لكن فهمي يقتلها في الجزء الأخير من الحلقة الثانية.

كما أنها اهتمت في بدايتها بالأعمال اليدوية، وتخصصت في تصميم المجوهرات، وأطلقت علامتها التجارية الخاصة بعد دراستها الأدب الإنجليزي في الجامعة؛ كما أقامت ورش لصناعة الحلى والمجوهرات لسيدات جزيرة هيسا النوبية بمحافظة أسوان.

فيما بدأت أولى تجاربها الفنية مع مسلسل "لعبة النسيان" عام 2020، و"نمرة اتنين" في نفس العام، ثم "حكايات بنات".

وكان عام 2021 عاماً أكثر نشاطاً لجيهان، والتي شاركت في أدوار أكبر، في مسلسلات "قواعد الطلاق ال 45"، "حلوة الدنيا سكر"، "بين السما والأرض"، "الآنسة فرح" الجزء الثالث.

برزت الشماشرجي في العام الماضي من خلال شخصيات مساحتها أكبر في مسلسلات تلفزيونية مهمة، الزوجة الثانية "ذات الشخصية القوية"، للممثل نور محمود في مسلسل "أحلام سعيدة" في موسم دراما رمضان.

وشاركت بشخصية فيروز في مسلسل "جروب العيلة" وقد لاقت هذه الشخصية صدى على منصات التواصل بسبب قصة الحب التي تعيشها الشخصية، وشاركت في مسلسلي "سوتس بالعربي" و"الغرفة 207" على منصة شاهد.

أما في رمضان 2023، فقد ظهرت في مسلسلين اجتماعيين، الأول مع الفنان طارق لطفي في مسلسل "مذكرات زوج" والثاني مع دينا الشربيني وشريف سلامة في "كامل العدد"، والعملان حققا نجاحاً ملحوظاً في الموسم، وقدمت الشماشرجي أدواراً أشاد بها بعض النقاد الفنيين.

مسلسل سفاح الجيزة بطولة أحمد فهمي وركين سعد، وباسم سمرة، وداليا شوقي، وريم حجاب وحنان يوسف، وصلاح عبدالله، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، ومستوحى من أحداث حقيقية، لقصة شخص يدعى قذافي فراج عبدالعاطي، ارتكب عدد من الجرائم في الفترة من 2015 حتى 2020 واكتشفت جرائمه، وحكم عليه 4 أحكام بالإعدام.