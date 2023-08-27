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الهند: بدء التحقيق في حريق عربة قطار مادوراي

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 7:19 م | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 7:19 م

بدأ مفوض سلامة السكك الحديدية في الدائرة الجنوبية بالهند، ايه .ام. تشودري التحقيق في حادث اندلاع حريق في عربة قطار مادوراي.

وقال تشودري للصحفيين إنه لا يرى أي مؤامرة في الوقت الحالي، موضحا أنه وجه أسئلة للركاب الذين تلقوا العلاج من إصابات تعرضوا لها، وسجل إفادات منهم حول كيفية انتشار الحريق في العربة التي كانت متوقفة.

وأضاف المسؤول الهندي أن التحقيق سيستغرق شهرا على الأقل وسيتم تقديمه للسلطات. وقام تشودري بفحص عربة القطار، المتوقفة في مادوراي والتي اشتعلت فيها النيران مساء السبت مما تسبب في وفاة تسعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

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