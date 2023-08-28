أبدى مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، سعادته بالتكريم الذي حصل عليه مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه تأقلم سريعا مع الفريق الأحمر.

وقال مروان عطية في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "أنا سعيد بهذا التكريم لأنه أول تكريم لي، وأكيد طبعًا تأقلمت سريعًأ في الأجواء مع الأهلي بسبب باقي لاعبي الفريق".

وأضاف: "أنا أعمل بجد، وأحصل على تعليمات المدير الفني سواء في النادي أو المنتخب وأقوم بتنفيذها".

وأكمل: "بطولة أفريقيا كانت في غاية الصعوبة وبشكر كولر لأن أعطى لي تلك الفرصة، وأهدي هذه الجائزة لوالدي الله يرحمه"