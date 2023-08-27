الرئيس الإيراني: نعمل على إعادة فتح سفارتنا في ليبيا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تعمل على إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس؛ حرصا على "تفعيل كافة أوجه التعاون المشترك.".

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي خلال بيان، أمس، أن تصريحات رئيسي جاءت خلال لقاء مع النائب في المجلس موسى الكوني، على هامش قمة مجموعة "بريكس" في جنوب إفريقيا بين 22 و24 أغسطس الجاري، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وكانت جميع السفارات الأجنبية في ليبيا قد أغلقت أبوابها عام 2011، وبينها السفارة الإيرانية، إثر اندلاع احتجاجات قادت إلى الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وأعرب رئيسي عن "اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها وعودة دورها الرائد على الساحة العربية والعالمية.. ومشاركتها في قمة بريكس تعكس نجاح جهود بناء الدولة المستقرة وعودة ليبيا إلى دورها في القارة".

كما شدد الرئيس الإيراني على "دعم بلاده لجهود بريكس والدول الإفريقية لخلق مناخ اقتصادي قوي ومستقل وآفاق للتعاون المشترك بين ليبيا وإيران من شأنها أن تعزز هذا الاختيار".

وأفاد البيان بأن الرئيس الإيراني وجه الدعوة إلى الكوني لزيارة طهران للتباحث حول أوجه وآليات رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك.

وفي يوليو الماضي، زارت وزيرة الخارجية بالحكومة الليبية المنتهية ولايتها نجلاء المنقوش طهران، في أول زيارة من نوعها لوفد ليبي رفيع المستوى منذ نحو 16 عاما، حيث أجرت مباحثات مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.