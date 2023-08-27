رئيس زيمبابوي: المشككون في نتائج الانتخابات بإمكانهم اللجوء للمحاكم

اقترح رئيس زيمبابوي الفائز بفترة رئاسية ثانية إمرسون منانجاجوا، الأحد، على المشككين في نتائج الانتخابات، التي أُجريت الأسبوع الماضي، اللجوء للمحاكم، وذلك بعد أن قال زعيم للمعارضة إن التصويت شهد «تزويراً فجاً».

وأعلنت مفوضية الانتخابات في زيمبابوي، السبت، فوز منانجاجوا (80 عاماً) في الانتخابات بعد حصوله على 52.6% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه الرئيسي نلسون شاميسا من تحالف المواطنين من أجل التغيير المعارض.

وكان الناخبون في زيمبابوي قد توجهوا الأربعاء إلى مراكز الاقتراع؛ التي شهدت تأخيرات أثارت اتهامات من المعارضة بـ«التزوير» و«قمع الناخبين».

ومن جانبهم، قال مراقبون أجانب للانتخابات الجمعة، إن الاقتراع لم يستجب للمعايير الإقليمية والدولية.

وقد حصل منانجاجوا على أكثر من 2.3 مليون صوت، بينما حصل شاميسا على أكثر من 1.9 مليون صوت، وبلغت نسبة إقبال الناخبين 69%، وفق هيئة الانتخابات.

وبما أنه حصل على أكثر من نصف الأصوات التي تم الإدلاء بها، تجنب الرئيس إجراء جولة انتخابية ثانية.

ومن جانبه، رفض «تحالف المواطنين من أجل التغيير»، وهو حزب المعارضة الرئيسي، نتائج الانتخابات، وكان قد سبق له أن ندد بعمليات احتيال وعرقلة.

وصرح المتحدث باسم الحزب بروميس مكوانانزي، لوكالة الأنباء الفرنسية: «لم نؤيد النتائج لأنها مشوهة.. لم يكن السياق الانتخابي والسياق ما قبل الانتخابي مناسبا، خصوصا بالنسبة إلينا».