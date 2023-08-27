رصد عدد من الغواصين لحظات ظهور جديدة لسمكة الشمس العملاقة في منطقة شعاب الفنستون على ساحل مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وكانت سمكة الشمس المعروفة باسم "مولا مولا" ظهرت العام الماضي مرتين على ساحل مدينة مرسى علم، إحداهما في منطقة شعاب الفينستون، والثانية في منطقة أبو دباب.

وخلال مقطع فيديو مصور، تظهر سمكة الشمس العملاقة في منطقة الفينستون على ساحل مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وفي مقدمتها بعض الأسماك الصغيرة التي ترافقها.

وقال الدكتور محمود معاطي الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار، إن سمكة الشمس من الأنواع البحرية التي تقضي حياتها كلها في المحيطات المفتوحة، ومن المرجح أنها تقضي معظم وقتها في المياه القريبة من السطح، وهي سمكة تعيش في طبقات أكثر دفئا من الماء في الليل على عمق 12 إلى 50 مترًا.

وأكد أن النظام الغذائي لها يعتمد على قناديل البحر والحبار، والقشريات والأسماك الصغيرة ويرقات الأسماك.

وأوضح أن سمكة الشمس رغم ضخامتها غير مؤذية للإنسان، كما أن لحمها قد يحتوي على سموم، وتلعب سمكة الشمس دورا هام في الحفاظ على التوازن البيئي، ويندر مشاهدتها في المياه الضحلة نظرًا لكونها من أسماك الأعماق.