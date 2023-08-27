المركبة الفضائية «كرو دراجون» تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

التحمت المركبة الفضائية "كرو دراجون" التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" بنجاح بمحطة الفضاء الدولية، ليبدأ طاقمها المكون من أربعة رواد فضاء مهمتهم التي تستمر ستة أشهر في الفضاء.

وتمت عملية الالتحام حوالي الساعة التاسعة و16 دقيقة بتوقيت شرق الولايات المتحدة بينما كانت المركبتان الفضائيتان تدوران فوق أستراليا، حسبما قال مسؤولو شركة "سبيس إكس" في بث مباشر.

وتعد هذه المهمة، التي يطلق عليها اسم "كرو-7"، السابعة لرحلات الفضاء المأهولة لشركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية، بموجب برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا. كما أن هذه هي المرة الحادية عشرة التي تطلق فيها شركة "سبيس إكس" رحلة مأهولة إلى المدار، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة "سبيس إكس" قد أعربتا عن أملهما في بادئ الأمر في أن يتم إطلاق الطاقم لمحطة الفضاء الدولية أمس الجمعة، لكنهما اختارا إلغاء تلك العملية قبل ساعات من إطلاقها، للحصول على مزيد من الوقت لتحليل نظام دعم الحياة بمركبة الفضاء "دراجون".