أوكرانيا تستعد لتعبئة عدد أكبر من الرجال مع استمرار الحرب

تستعد القيادة الأوكرانية لعمل استدعاءات إضافية فيما تسعى لصد الغزو الروسي المستمر .

ونقلت شبكة إخبارية أوكرانية اليوم السبت عن أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي الأوكرانى قوله: "نعم، تواصل الجيش معنا وعلى الأرجح ستكون هناك تعبئة إضافية".

وأضاف أن التعبئة لن تتخطى النطاقات التي تم تحديدها في بداية الحرب في 24 فبراير 2022 رغم ذلك.

وأوضح دانيلوف أن هذه الخطوة ليست إجراء طارئا وأن التعبئة جارية منذ سنة ونصف السنة.

وتابع قائلا: "لا حاجة هناك لإثارة جلبة بشأنها، يجري كل شيء وفقا للخطة التي نسير وفقها حاليا".

وأعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية بعدما شنت موسكو غزوها الشامل، مما يعني أن جميع الرجال بين سن 18 و 60 عاما ملزمون بأداء الخدمة العسكرية إذا تم استدعاؤهم.

ولم يتسن معرفة عدد الرجال الذين تم استدعاؤهم بالتحديد حتى الآن، لكن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أشارت العام الماضي إلى أن العدد يصل إلى عدة مئات الآلاف.

وتعني الخسائر في القتال المستمر أن هناك حاجة إلى تدريب مجندين جدد باستمرار وإرسالهم للقتال.