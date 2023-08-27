أعلن المدير التنفيذي لمدينة مطار الإمام الخميني الدولي، أنه تم الانتهاء من اتفاق تبادل النفط بقيمة 2.5 مليار يورو مع الصين، لتوسيع القسم الثاني من المطار.

وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، نقلا عن المدير التنفيذي لمدينة المطار الدولي، أن المرحلة الثانية من مطار الإمام الخميني، تتضمن بناء صالة جديدة بمساحة 410.000 متر مربع.

وأضاف: «في الواقع ينبغي بناء مطار آخر في الجانب الجنوبي من المطار، مزود بجميع الإمكانيات»، معربًا عن أمله في أن يبدأ تنفيذ الاتفاق هذا الشهر.

وأوضح أن التقديرات الأولية للموارد المالية المطلوبة لمرحلة التطوير تبلغ نحو 2.5 مليار يورو، مشيرًا إلى توفيرها من خلال تبادل النفط مع الصين، وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 3 مليارات دولار.

يذكر أن إيران عززت تعاونها مع روسيا والصين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وقعت اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا مع بكين في عام 2021، ووضعت اللمسات الأخيرة على اتفاقية مماثلة مع موسكو في وقت سابق من العام الجاري.