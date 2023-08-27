واشنطن بوست ترصد تفاقم معاناة سكان النيجر مع تأزم الأوضاع المعيشية

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ملامح تفاقم معاناة سكان النيجر من تأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بعد مرور شهر على إطاحة المجلس العسكري في النيجر بنظام الرئيس محمد بازوم.



وقالت الصحيفة في تقرير لها إن شعب هذه الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا، يعيش معاناة هي الأسوء على الإطلاق بسبب تأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية،

مضيفة أنه لا يوجد إجماع واضح الآن داخل النيجر حول ما إذا كان ينبغي دعم قادة المجلس العسكري أو بازوم، المحتجز منذ الإطاحة به.



وأوضحت "واشنطن بوست" أن الأزمة السياسية في النيجر أدت إلى نقص الكهرباء، بسبب قرار نيجيريا قطع إمداداتها من الطاقة في محاولة للضغط على قادة المجلس العسكري، كما أدى إغلاق الحدود إلى شل الأعمال التجارية.



ونقلت الصحيفة الأمريكية عن قادة المدنيون وناشطون ومواطنون في نيامي، القول إنه مع مرور الوقت، يزداد الوضع الإنساني سوءًا.



وكان حوالي 13% من سكان النيجر(3.3 مليون شخص) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبسبب العقوبات المفروضة على الدولة، وارتفع سعر الأرز بنسبة 17 % في الأسبوع التالي من الإطاحة ببازوم، وفقا للجنة الإنقاذ الدولية.



وقال عباس داودا وهو صاحب متجر، أن أرباحه انخفضت من ما يعادل 16 دولارًا في اليوم إلى ما يقرب من 8 دولارات، مضيفا أنه لا يزال لديه ما يكفي من الطعام لإطعام أسرته، لكنه في بعض الأحيان يفوت وجبات الطعام.



وأضاف داوود: "آمل أن يتوصل الزعماء إلى اتفاق"، في إشارة إلى كبار الشخصيات في البلاد.



وقال برمو سحابي، وهو مزارع يبلغ من العمر 54 عاماً مقيم خارج العاصمة نيامي، إن سعر كيس الأرز ارتفع من حوالي 23 دولارا إلى 28 دولارا في الأسابيع الأخيرة.



وأضاف سحابي أن نقص الكهرباء جعل من الصعب شحن الهواتف المحمولة، ولم يعد من الممكن استخدام المراوح الكهربائية لطرد البعوض الذي يتكاثر خلال موسم الأمطار.



وتواجه النيجر حاليا احتمال التدخل العسكري من جانب جيرانها، الذين يريدون استعادة النظام الدستوري في البلاد.



وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأسبوع الماضي، أنها ما زالت منفتحة على الحوار مع قادة العسكريين في النيجر، لكنها حددت أيضًا يوما لم يتم الكشف عنه للتدخل إذا لم تنجح الدبلوماسية.



ورجحت "واشنطن بوست" أن تكون المحادثات بين إيكواس والمجلس العسكري في النيجر بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني قد توقفت.



من جانبه، قال لاوال سايابو، منسق مجموعة حقوقية في نيامي، إن العقوبات كانت شديدة وأثرت بشدة على حياة المواطنين، لكن الكثيرين ما زالوا "يواصلون النضال من أجل عودة بازوم والمؤسسات التي كانوا يعملون فيها".



وأعرب قادة المجتمع المحلي عن قلقهم بشأن تقلص المساحة المتاحة للمعارضة، حيث استجوبت الشرطة الأربعاء الماضي أساتذة وقعوا على رسالة تنتقد نقابتهم لدعمها للمجلس العسكري دون استشارة أعضائها، وهو ما أدى إلى خفض رتبهم من مناصبهم.



وقال أحد الأساتذة، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف أمنية: "أخشى على بلدي. نحن في مرحلة خطيرة للغاية".