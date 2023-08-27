الدفاع الجوي الأوكراني يتصدى لهجوم روسي بالصواريخ

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرهي بوبكو، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية نجحت في التصدي لهجوم روسي بالصواريخ في اتجاه كييف، ليل السبت/ الأحد.

وقال بوبكو، إن "قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت أهداف العدو التي كانت تتحرك في اتجاه كييف. وبحسب البيانات المتاحة حتى الآن، لم تقع إصابات أو أضرار في كييف."، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف بوبكو، أن القوات الجوية الأوكرانية ستنشر المعلومات الرسمية عن عدد وأنواع الأهداف الجوية الروسية التي تم إسقاطها بعد الانتهاء من عملية التحقق.

وقال بوبكو، عبر تليجرام، "اعتنوا بأنفسكم وعائلاتكم، لا تتجاهلوا إنذار الغارة الجوية. ولا تنسوا أن تشكروا جنود قوات الدفاع الجوي لدينا، وقوات الدفاع، والقوات الجوية. سوف ننتصر!".