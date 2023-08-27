المصريين الأحرار: تشكيل حملة حزبية لدعم الرئيس بالانتخابات المقبلة

قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمرشح رئاسب محتمل للرئاسة، في ظل ما رأه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع في المجالات كافة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن حزب المصريين الأحرار، من الأحزاب السياسية دائم التواصل مع المواطنين بالشارع فب كل الأحوال والظروف، مؤكدة أنه تم الاطلاع على تصريحات المرشحين المحتملين بعد الإعلان عن نيتهم للترشح، وتحليلها بشكل دقيقي للغاية، وتشكيل غرفة عمليات لرصد تصريحاتهم، ووجد أن إنجازات الرئيس السيسي تتحدث عن نفسها.

وكشفت عن عقد الجزب عدد من الاجتماعات والتواصل مع الأمانات في المحافظات كافة؛ وذلك للتعريف بالإنجازات وأسباب دعم ترشح الرئيس السيسي واعتباره مرشح الحزب المحتمل في الانتخابات الرئاسية.

ولفتت إلى أنه خلال أيام قليلة انضم عدد من الشرفاء للحملة، مؤكدة أن الحزب يرحب ويقبل المشاركة من جميع أفراد الشعب، وانضمام أي مواطن للحزب، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مواطنين مؤيدين للرئيس السيسي ولكن لا يرغبون في الانضمام لحزب سياسي ولكن الحزب يرحب بهم.

ونوهت بأن الرئيس السيسي أول مرشح رئاسي أنجز العديد من الخطط بنسبة 90% ويتبقى 10% جنى الثمار، مضيفة أن إنجازات الرئيس السيسي تتحدث عن نفسها.