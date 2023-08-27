باحث استراتيجي: انضمام مصر لتجمع بريكس يعكس قوة اقتصادها

قال الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور أحمد سيد أحمد، إن انضمام مصر لتجمع بريكس، يعكس قوة الاقتصاد المصري.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن العالم يبحث حاليا عن الاقتصاد، مشيرا إلى أن النظام الدولي يشهد حالات استقطاب كبيرة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تبنت الحياد الإيجابي وفكرة عدم الدخول في استقطابات، والسعي لبناء شراكات مختلفة، والانفتاح على كل الدول وعلى الحياد في كل الأزمات التي يشهدها العالم.

وأوضح أن العالم، يعتبر أن مصر هي المدخل لقارة إفريقيا، ما يدفع للتركيز على زيادة فرص الاستثمار معها في مختلف المجالات مثل مجال الهيدروجين الأخضر.

وشدد على أن الانضمام لتجمع بريكس فرصة كبيرة وسيكون محفزا للصناعة المصرية إلى جانب فتح أسواق جديدة مع الصين والهند، هما نصف سكان العالم.

ولفت إلى أن الانضمام إلى هذا التجمع يزيد من تفاعل الدولة المصرية مع هذه دول تجمع بريكس، وزيادة الخبرات التكنولوجية، مبينا أن وجود مصر بهذا التجمع يفتح شراكات لجذب الاستثمارات الخارجية من كل دول المجموعة، وسيكون له آثار إيجابية على المواطن المصري.